اليوم.. حفلين صباحى ومسائى لعرض "أليس فى بلاد العجائب" بالأوبرا

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ حفلين الأول في الحادية عشر صباح اليوم٬ والثاني في الثامنة مساءًا٬ للعرض الموسيقي الراقص العالمي الشهير٬ "أليس في بلاد العجائب"، والذي تقدمه فرقة مركز تريومف الروسية للموسيقى٬ من إخراج أليكسى بيجانوف.



يتميز العرض بتداخل التكنولوجيا الحديثة مع تنوع وثراء العناصر الفنية التي تجمع تقنيات الأبعاد الثلاثية والألعاب النارية والمؤثرات الضوئية والبصرية وغيرها من ملابس وأقنعة وإكسسوارات مع المشاهد الغنائية والاستعراضية التي تحول المسرح إلى عالم من السحر والخيال، ويروى القصة الشهيرة التي تحمل نفس الاسم وتدور حول الفتاة أليس التي تنتقل إلى عالم خيالي تسكنه مخلوقات غريبة، حيث انتظرتها الكثير من المغامرات والمواقف الشيق.



يشار إلي أن رواية "أليس في بلاد العجائب" كتبها عالم الرياضيات الإنجليزي تشارلز لوتويدج دودسون تحت اسمه المستعار لويس كارول عام 1865، ونالت شعبية ضخمة لدى الأطفال والبالغين على حد سواء لتلاعبها بالمنطق واحتوائها على شخصيات جذابة ومتنوعة، ترجمت إلى 174 لغة على الأقل منها العربية واليابانية، وصدرت عنها معالجات متعددة.