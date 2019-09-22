غرناطة يفاجئ برشلونة ويتصدر الدورى الإسبانى لكرة القدم

تلقى برشلونة هزيمة مفاجئة بنتيجة 2-صفر أمام غرناطة، أمس السبت، لتتواصل العروض السيئة لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم خارج ملعبه بينما صعد غرناطة، الوافد الجديد على البطولة، لقمة جدول الترتيب.



وبدأ الفريق الكتالوني بدون كبير هدافيه ليونيل ميسي والواعد إنسو فاتي وتراجع في الدقيقة الثانية بعد أن هز رامون عزيز الشباك بضربة رأس عقب فقدان جونيور فيربو الظهير الأيسر لبرشلونة الكرة في نصف ملعبه.



ودفع أرنستو بالبيردي مدرب برشلونة بميسي وفاتي في الشوط الثاني وعلى الرغم من أن الدفع بهما أدى لتحسن أداء الضيوف، فإن المهاجم الفارو فادييو ضاعف الغلة لغرناطة في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.



ويحتل الفريق الكتالوني، الذي فشل في الفوز بأي مباراة من بين أخر سبعة خارج ملعبه في كافة المسابقات، المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد سبع نقاط من خمس مباريات بينما يعتلي غرناطة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.



ويملك إشبيلية، صاحب المركز الثاني، 10 نقاط ويمكن أن يبتعد في الصدارة عندما يواجه ريال مدريد، اليوم الأحد، بينما يحتل أتليتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 10 نقاط بتعادله سلبيا مع سيلتا فيجو.