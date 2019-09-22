محمد الباز يسخر من بيان "الإخوان": "بيان نكتة"

سخر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان أمس، عقب فشلها في الحشد للتظاهر.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "الإخوان لم تصدر بيان، إنما أصدرت نكتة، بتقول تظل جماعة الإخوان داعمة لاختيارات الشعب المصري وتوجهاته، وهي طوال الوقت ضد اختيارات الشعب المصري وضد اختياراته، ولا تعمل إلا من أجل مصالحها فقط".

