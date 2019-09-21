نشأت الديهي: حشود غير مسبوقة في استقبال الرئيس السيسي بأمريكا

رصد الإعلامي نشأت الديهي، أجواء استقبال الجالية المصرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في نيويورك.

وقال "الديهي"، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المُذاع عبر فضائية "المحور": "تجمع الجاليات المصرية من كل الولايات بشكل غير متوقع، لم يسبق أن شاهدت مثل هذه الحشود في الزيارات السابقة، حيث تجمعوا من أكثر من ولاية أمريكية وطوقوا الفندق، مرددين شعارات تحيا مصر".

وأضاف الديهي:"تزينت شوارع نيويورك بالأعلام المصرية، لا تجد صوتًا مسموعًا إلا المصري، والجالية المصرية لديها رؤية ومتابعة لما يحدث في مصر، هي أكثر دقة ووعي، رؤية واقعية وعملية، ليس لها مطالب من مصر إلا أن تكون بلد مستقر".

وعقب الباز، قائلًا:" الجالية عندها إحساس بالمسؤولية إن بلدهم في حاجة لمساندتهم، ولذلك كل سنة موجودين بنفس الروح والحماس".