انفوجراف.. إشادات دولية بالاقتصاد المصرى

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر موقعها الرسمي، شهادات عدد من المؤسسات الأجنبية الدولية والخبراء العالميين حول أداء الاقتصاد المصري، خلال عام 2019، والتي تنوعت بين إشادة بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة وتوقعات إيجابية أخرى بشأن وضع الاقتصادي الوطني.



- ومن بين تلك الشهادات، تقريرًا حول تصدر مصدر قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار في إفريقيا للعام الثالث على التوالي، وفقًا للقائمة التي أعدها بنك راند ميرشانت بجنوب إفريقيا في تقرير الاستثمار لعام 2020 والمقرر إصداره كاملًا في يناير المقبل.



- أعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني المصري إلى B+ في مارس 2019، بعد أن كان B في شهر يناير العام الماضي.



- ذكرت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، أنه من المتوقع نمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويًا حتى عام 2027.



- وفي يناير الماضي، رجح بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن تحل مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، موضحًا أن هذه القائمة تضم 7 أسواق ناشئة حاليًا، وتستند هذه التوقعات إلى تغير ترتيب الناتج.



- كما تناولت الوزارة، تعليق سيليت فوكونير، خبيرة استراتيجيات الاقتصاد الكلي الإفريقي لدى بنك ميرشانت بجنوب إفريقيا بأن مصر قطعت خطوات كبيرة في تغيير بيئة أعمالها، وتحسين وضع الاستثمار الخارجي في السوق وتنمية صناعاتها الخاصة.



- أيضًا نقلت التخطيط، توقعات بنك أمريكا ميريل لينش باستمرار انخفاض معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام، كما تظل مصر جاذية للمستثمرين الأجانب.



- البنك الدولي أوضح في تقريره الصادر في يوليو 2019 الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ذاكرًا أنه من المتوقع أن يواصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعه التدريجى ليصل 6%، كما توقع أيضًا ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن بيئة الأعمال.



- وتطرقت الوزارة، إلى أن تقرير مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، والتي أظهرت وقوع مصر في المرتبة الـ68 ضمن مؤشر التركيبة الاقتصادية.



- كما تطرقت إلى تقرير بلومبرج الذي أكد أن انخفاض التضخم السنوي في مصر في أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2013، يمهد الطريق لجولة جديدة من تخفيض أسعار الفائدة عندما يجتمع مسئولي السياسة النقدي في وقت لاحق من هذا الشهر.



- وتناولت الوزارة حديث ميجيل أزيفيدو العضو المنتدب لسيتي جروب في مقال نشرته وكالة بلومبرج حول تزايد التوقعات الإيجابية تجاه مستقبل اقتصاد إفريقيا، حيث أوضح أن مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا هي المحركات الاقتصادية الثلاثة الكبري لإفريقيا.