صحيفة: حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء نظام المراقبة الخاص بالتعليم

تعهد حزب العمال البريطاني بإلغاء مكتب المعايير في التعليم وخدمات ومهارات الأطفال (أوفستيد)، المعني بالتفتيش والمساءلة لضمان جودة التعليم، قبيل انتخابات مبكرة محتملة، حسبما أفادت صحيفة "أوبزرفر".



ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن الصحيفة القول بأنه من المتوقع أن تصدر إعلانات من جانب حزب العمال بشأن التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، في محاولة من جانبه لاستمالة أصوات الناخبين.



وأضافت الصحيفة أن الحزب يدرس أيضا خطة من شأنها جعل خدمات الرعاية الصحية مجانا لمن هم أكثر من 65 عاما.



وتفيد وسائل إعلام محلية بأن حزب العمال "يبحث في كل الخيارات" لإصلاح نظام التفتيش والمساءلة المدرسية، بما في ذلك إلغاء "أوفستيد".