"تايلور سويفت" تلغي حفلها بأستراليا بعد احتجاج جماعات الدفاع عن الحيوان

قررت المغنية والممثلة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت إلغاء مشاركتها في الحفل الغنائي الذي كان من المقرر أن يقام في إطار سباق للخيول في أستراليا في الخامس من نوفمبر القادم، وذلك بعد احتجاج الجماعات المدافعة عن حقوق الحيوان.



وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية الليلة أن المدافعين عن حقوق الحيوان ناشدوا سويف عدم الاشتراك في هذا الحفل نظرا لأن سباقات الخيول التي أقيمت على مدار الأعوام الماضية شهدت وفاة أعداد كبيرة من الخيول.



وقد أصدر نادي فيكتوريا لسباق الخيول في أستراليا بيانا أعلن فيه أن جدول جولة المغنية الأمريكية الشهيرة الترويجي في آسيا واستراليا سوف يطرأ عليه تغيير من شأنه عدم مشاركتها في الحفل الذي سيقام في ملبورن هذا العام.