الفرنسي ديسابر: هدفنا الفوز ببطولة الدوري

أبدى الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سعادته بفوز فريقه على إنبي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقال ديسابر، في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت: "راض عن الأداء الذي ظهر عليه اللاعبين خلال مباراة اليوم، والفوز بنتيجة كبيرة سيعطي لنا دفعة قوية في المواجهات المقبلة".



وأضاف: "الفوز على إنبي كان ضروريا للغاية، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباراتين الماضيتين، نحتاج للعمل بشكل أكبر من أجل تطوير مستوى بعض اللاعبين وتنفيذ بعض الجمل الخططية".



وأوضح: "هناك بعض اللاعبين غير جاهزين من الناحية الفنية، وهذا تحد كبير لنا، وسنسعى لتخطي هذه الأزمة".



وتابع: "هدفنا الأساسي في المرحلة الحالية هو الفوز ببطولة الدوري المصري، ثم بطولة الكونفيدرالية الأفريقية".