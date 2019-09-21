الباز عن استقبال الجالية المصرية للسيسي: "عينهم مليانة" (فيديو)

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على استقبال الجالية المصرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في أمريكا، قائلًا إن "هذه الحشود مصريين سافروا وعاشوا هناك من سنين، أمورها مستقرة وعينها مليانة، خرجت بقناعة، لأنها تدعم مشروعه".

ومن ناحيته، قال الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السابق، في مداخلة هاتفية مع الباز، في برنامج "90 دقيقة" المُذاع عبر فضائية "المحور"، إن أهمية مشاركة الرئيس السيسي في المحافل الدولية، هو عرض وجهة نظر مصر، وإظهارها في المجال الاقتصادي والسياسي.

ولفت إلى أن المصرين تجمعوا من جميع أنحاء الولايات، وسافروا إلى مقر إقامة الرئيس للاحتفاء به، وتم التنسيق مع الشرطة لاحتواء هذا التجمع.