مدير الكرة بالإسماعيلي: روح الفريق وراء الفوز على الجونة

أبدي صبري المنياوي مدير الكرة بفريق الإسماعيلى، سعادته بتحقيق فريقه فوزا على الجونة بالجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.



وقال المنياوي في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الروح القتالية للاعبين بجانب تنفيذهم لتعليمات المدير الفني ميودراج يسيتش وراء الفوز علي الجونة في ملعبهم.



وتابع: "الفوز على الأهلي الليبي في الإسماعيلية منحنا ثقة كبير في استكمال النتائج الإيجابية، سنلعب بنفس الروح في تونس للعودة ببطاقة التأهل لدور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية (البطولة العربية)".



وفاز الإسماعيلي على الجونة بهدف نظيف اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري.



وكان الإسماعيلي تغلب على أهلي بني غازي 4 2 في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية ويلتقيان يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب.