الأحد 22 سبتمبر 2019 الموافق 23 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

السعيد يقترب من دخول نادي المئة لهدافي الدوري

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:31 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
وكالات
طباعة
أحرز عبد الله السعيد، هدفين ليقود بيراميدز للفوز 4-صفر على إنبي ويصل إلى 92 هدفا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ليقترب من دخول نادي المئة مع انطلاق الموسم الجديد للمسابقة اليوم السبت.

وصنع السعيد (34 عاما) هدفا لزميله عمر جابر في الشوط الأول ثم أضاف الهدفين الثاني والثالث، أحدهما من ركلة جزاء، قبل أن يختتم محمد فاروق الأهداف من ركلة أخرى.

وبات السعيد، الذي سدد أيضا اليوم كرة في القائم، على بُعد ثمانية أهداف من أن يصبح تاسع لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر في الدوري المصري منذ انطلاقه في 1948.

وسجل السعيد 36 هدفا مع الإسماعيلي و50 هدفا مع الأهلي إضافة إلى ستة أهداف مع بيراميدز الذي احتل المركز الثالث في الموسم الماضي وبلغ نهائي كأس مصر قبل أن يخسر أمام الزمالك.

وقال السعيد قائد بيراميدز في تصريحات تلفزيونية "بداية مهمة وبدأنا بشكل جيد وهذا يعطينا ثقة.. طموحنا نكرر ما فعلناه في الموسم الماضي وسنحاول المنافسة بقوة".

وفي وقت سابق سجل محمد ناجي (جدو) هدفا بطريق الخطأ في مرماه ليمنح الإسماعيلي الفوز 1-صفر على الجونة لكن أول هدف في المسابقة بالموسم جاء عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري عندما منح المقاولون العرب الفوز 1-صفر على طلائع الجيش.

وجاء هدف الإسماعيلي بعدما أرسل عبد الرحمن مجدي ركلة حرة حاول جدو، هداف كأس الأمم الأفريقية 2010، إبعادها لكنه وضعها برأسه في مرماه بطريق الخطأ بعد مرور ربع ساعة من البداية.

واليوم وبضربة رأس أيضا استغل الجزيري تمريرة من محمد سالم من الجهة اليمنى وأحرز هدف المقاولون قبل ربع ساعة من النهاية.

وكان المقاولون أهدر ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب حيث أنقذ محمد بسّام حارس الجيش الكرة التي سددها المدافع محمد سمير.

واحتسبت الركلة بعد خطأ من أحمد سامي ضد طاهر محمد طاهر.
ويختتم الأهلي حامل اللقب والزمالك الجولة يوم الاثنين المقبل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الباز: لا ننكر تظاهرات الأمس.. وما حدث يحتاج لمصارحة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريح من فاروق الباز بعد إطلاق "ناسا" اسمه على كويكب

منذ يوم

"مظاهرات فشنك".. الإخوان تفبرك احتفالات الشعب بفوز المنتخب على زيمبابوي

منذ حوالي 3 ساعات

بالفيديو.. لحظة مداهمة الأمن لوكر «حسم» في المطرية

ads

الصور

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

الأكثر قراءة

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

الباز يطالب المصريين بتجديد الثقة في الجيش: "هو السند والحائط الأخير لنا"

الباز: لا ننكر تظاهرات الأمس.. وما حدث يحتاج لمصارحة

أيام زمان

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

الصحة

دراسة: الجبن أفضل المأكولات لحماية الأوعية الدموية من التلف

كيفية استخدام القهوة فى التخلص من الوزن الزائد

دراسة: منتجات الألبان والجبن الحل الأمثل للقضاء على سمنة الأطفال

5 نصائح للحماية من التجاعيد وعلاجها

الرئيس نيوز

القبض على معذِّب طفلته في الفيديو المتداول

زلزال بقوة 3.4 درجات يضرب شرق القاهرة

«بالبنط العريض» يكشف فضيحة «واشنطن بوست» فى ترويج الأكاذيب ضد مصر

أحمد موسى يكشف أسماء مديرى صفحات تهاجم مصر على السوشيال ميديا

منوعات

لمحبى السفر.. أفضل المدن لمأكولات الشارع

أب يعذب رضيعه بشكل وحشى وثورة ضده على "فيسبوك"

دراسة: الدموع تساعد على التخلص من الوزن الزائد

"يوروفيجن" تغرم فرقة أيسلندية لرفعها ألوان العلم الفلسطيني

كشكول

غدًا.. "الأنصاري" يتفقد ثلاثة مدارس بسوهاج الجديدة

بالصور.. "كشك" تفتتح المعرض السنوي لملابس ومستلزمات المدارس

6 معلومات عن المعاهد الفنية الجديدة بجامعة الأزهر

للأمهات.. كيف تتخلصين من عادة مص الأصابع عند طفلك؟

إسلام سياسي

"شاهد منهم".. سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير

محمد الباز يكتب: ثورة الأرشيف.. خطة إنقاذ مصر من التخريب والفوضى

فضيحة جديدة للإخوان.. قنوات الجماعة تستغل ذوي الاحتياجات الخاصة في دعواتها

الولايات المتحدة تخصص مساعدات جديدة لضحايا تنظيم داعش فى العراق


زيت وسكر

تعرف على أسباب الإصابة بالبواسير وأعراضها

“التموين”: الإنتاج المحلي من السكر يحقق اكتفاء ذاتي بـ٨٢٪

“التموين”: قرار بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها إلى بطاقة الزوج

“شرطة التموين” تواجة تهريب المواد البترولية المدعمة بالسوق السوداء

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرئيس فى الأمم المتحدة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تطلق فعاليات دورة "الموسيقى الروحية"

"بضوء أكثر شحوبا"بمنتدى المستقبل..الثلاثاء

تدشين لافتة تحمل أسم "هدى سلطان" أمام منزلها

مد أجل حجز المشاركة في صالون النيل للفنون التشكيلية

صفحتنا ع الفيس بوك