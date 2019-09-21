الباز يكشف: كيف زوّرت الجزيرة وقنوات الإخوان فيديوهات التظاهر؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، كيف حاولت قناة الجزيرة ووسائل الإعلام الإخوانية تزوير وفبركة تظاهرات الأمس في مصر.

ترويج صورة للاحتفال بصعود المنتخب على أنها مظاهرة

نشرت وكالة الأناضول التركية، صورة من احتفال المصريين بصعود مصر لكأس العالم في ميدان التحرير على أنها صورة لتظاهرات في الميدان أمس الجمعة.

كما نشرت الصفحات الإخوانية صورًا آخرى لاحتفالات المصريين بصعود منتخب مصر لدور الثمانية في كأس العالم على أنه توجد أعداد غفيرة في ميدان التحرير.