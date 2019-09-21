الباز يكشف: كيف زوّرت الجزيرة وقنوات الإخوان فيديوهات التظاهر؟
السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:29 م
محمود عرفاتطباعة
كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، كيف حاولت قناة الجزيرة ووسائل الإعلام الإخوانية تزوير وفبركة تظاهرات الأمس في مصر.
ترويج صورة للاحتفال بصعود المنتخب على أنها مظاهرة
نشرت وكالة الأناضول التركية، صورة من احتفال المصريين بصعود مصر لكأس العالم في ميدان التحرير على أنها صورة لتظاهرات في الميدان أمس الجمعة.
كما نشرت الصفحات الإخوانية صورًا آخرى لاحتفالات المصريين بصعود منتخب مصر لدور
الثمانية في كأس العالم على أنه توجد أعداد غفيرة في ميدان التحرير.
الجزيرة تزور فيديوهات التظاهرات
عرضت قناة الجزيرة تظاهرات ظهر فيها رجلًا يرتدي "جلابية" ويحمل هاتف محمول، في الفيديوهات المعروضة للتظاهرت من محافظة الإسكندرية على شاشاة الجزيرة، لتعيد القناة نشر الفيديو ذاته للرجل نفسه على أنها مظاهرة من السويس، ما يؤكد فبركة الفيديوهات.
باسم يوسف يفضح الجزيرةعرض الدكتور محمد الباز، فيديو للإعلامي الساخر باسم يوسف والذي يفضح فييه الأخير كيف "فبركت" الجزيرة تغطية مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية خلال عام 2013، مشيرًا إلى تكرار مشهد واحد لمظاهرة في أكثر من محافظة.
الشهيد الحي ينفي خبر استشهاده
حاولت الجماعة الإرهابية أن ترفع مستوى الكذب والتضليل، عن طريق إعلان وفاة أشخاص برصاص قوات الأمن، لكنّها فشلت في هذا الأمر فلم يسمح المصريون لتلك الجماعة أن تبث سمومها وأن تزرع الفتنة من جديد في الوطن.
فبعدما أعلنت الجزيرة وفاة "أحمد أبو ليلة" الشهيد الحي، خرج ليكشف عن أنّ ماتمّ تداوله هو أخبار كاذبة وأنّه حي يرزق ولم يمت، لتنكشف أكاذيب القنوات الإخوانية.
حاولت الجماعة الإرهابية أن ترفع مستوى الكذب والتضليل، عن طريق إعلان وفاة أشخاص برصاص قوات الأمن، لكنّها فشلت في هذا الأمر فلم يسمح المصريون لتلك الجماعة أن تبث سمومها وأن تزرع الفتنة من جديد في الوطن.
فبعدما أعلنت الجزيرة وفاة "أحمد أبو ليلة" الشهيد الحي، خرج ليكشف عن أنّ ماتمّ تداوله هو أخبار كاذبة وأنّه حي يرزق ولم يمت، لتنكشف أكاذيب القنوات الإخوانية.