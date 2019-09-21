الكشف عن بعض مواصفات مقاتلة "ميج-35" الروسية (فيديو)

نشرت شركة "ميج" الروسية للصناعات الجوية، بيانا صحفيا، كشفت فيه عن بعض الخصائص التفصيلية لأحدث مقاتلة متعددة الوظائف من طراز "ميغ-35".



ووفقا للبيان، فإن "ميج-35" تقف في ذروة عائلة طائرات "ميج"، وتعتبر أكثرها كمالا، فالطائرة الحربية مصممة في نموذجين، بمقعد واحد وبمقعدين. وتعتمد المقاتلة على تكنولوجيات مقاتلات الجيل الخامس، وهي مصممة لتدمير الأهداف الجوية، وكذلك تدمير الأهداف الأرضية في أي وقت وخلال أي ظروف جوية ومناخية وجغرافية.



وتتيح المعدات والتجهيزات والأسلحة عالية الدقة، الموجودة في الطائرة، تحقيق مهمة الحصول على التفوق في الجو خلال المواجهة مع مقاتلات الجيل الرابع والخامس، ويمكنها اعتراض الأهداف الجوية، وضرب الأهداف الأرضية دون الدخول إلى منطقة الدفاع الجوي للخصم، وتنفيذ عمليات الاستطلاع وقيادة المجموعات الجوية.



وقد تم تجهيز هذه الطائرة بمحركات جديدة فائقة الدفع، وهي مجهزة بنظام التزود بالوقود في الجو، وتستطيع لعب دور الصهريج الجوي في حال الضرورة.



ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع 24 ألفا و500 كلجم، وتبلغ حمولتها القصوى 6.5 طن، وتصل سرعتها إلى 2100 كم ساعة، وأقصى قوة دفع 18000 كيلوغرام ثقلي.



ويصل السقف العملي لتحليق المقاتلة إلى 16 ألف متر، ومدى الطيران 3 آلاف كيلومتر. وتوجد على الطائرة تسع نقاط للتعليق الخارجي ومدفع مدمج عيار 30 ملم. ويشمل تسليحها، صواريخ جو-جو لها مدى متفاوت، وصواريخ موجهة من طراز جو-أرض، وقنابل جوية موجهة وصواريخ غير موجهة، وقنابل يصل وزنها إلى 500 كلجم.



في وقت سابق، وقعت شركة "ميج" عقدا مع وزارة الدفاع الروسية، يتضمن توريد 6 مقاتلات من هذا الطراز، وسيتم تسليمها بالكامل قبل نهاية هذا العام.