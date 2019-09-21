محمد الباز: أحداث الجمعة جرس إنذار للحكومة والإعلام (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ما حدث أمس الجمعة، من نزول عشرات المواطنين للتظاهر في أماكن متفرقة في بعض مدن مصر، جرس إنذار للحكومة ومؤسسات الدولة والإعلام والناس.

وأوضح "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة، لحل مشاكل الناس.

وأردف: "لا يجوز التعالي على مشاكل الناس، لأن البعض سيستغل الغضب عند أولادك، ويقوموهم عليك، الناس كانت مستحملة، لكن البعض يدفعهم للخروج، على الدولة أن تكون رحيمة ورفيقة بأولادها، حتى لا يرموا بأنفسهم للتهلكة، وعلى المسؤولين بحث مشكلة أهالي جزيرة الوراق".

وواصل:"يجب أن ينتبه الناس والحكومة، لأنها لو خربت هتخرب على الكل، النظام لو مشي هندخل على سنين سودة بالمعنى الحرفي".

ولفت الباز، إلى أن البعض يتعامل مع النظام على أن له ثأر، ولا يجب الاستهوان بالمسألة، حتى لا تتحول الدولة كقطعة شطرنج.

واستطرد: "كونداليزا رايس قالت الفوضى الخلاقة تحتاج 25 سنة، ويتعاملوا مع الدول على أنها قطع شطرنج، معندوش مشكلة حد يموت أو يتشرد".