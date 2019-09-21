فيلم كارتوني روسي مرشح لنيل جائزة في مهرجان سينمائي أمريكي

افتتح في ولاية نيويورك الأمريكية مهرجان "نياجارا فولس" السينمائي الدولي السنوي.



ويشارك في برنامجه الرئيسي فيلم الرسوم المتحركة "ملكة الثلج،" من إنتاج ورشة الرسوم المتحركة Wizart في مدينة فورونيج الروسية وهو الفيلم الروسي الوحيد للمنافسة على الجائزة الرئيسية للمهرجان بعد عامين على تأسيسه.



ويضم برنامج مهرجان "نياجارا فولس" الذي يختتم أعماله اليوم 27 فيلما سينمائيا و44 فيلما قصيرا، بما فيه فيلمان للرسوم المتحركة.



أما فيلم الكرتون المنافس فهو الفيلم الأمريكي الإيرلندي الفرنسي الكندي المشترك "العريف ستابي بطل أمريكي".



يذكر أن حلقة " ما وراء المرآة" هي الرابعة في مسلسل الرسوم المتحركة "ملكة الثلج" من إخراج الروسيين، تشيتشيلين، ووروبرت لانس.