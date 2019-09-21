المغرب تستضيف أعمال الدورة 24 لمنظمة السياحة العالمية

كشف سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عن استضافة مدينة مراكش في المغرب للجمعية العامة الرابعة والعشرين، لمنظمة السياحة العالمية في عام 2021.



وجاء القرار بعد تصويت الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية لصالح المملكة المغربية؛ لأجل عقد الدورة الرابعة والعشرين، أثناء تواجدهم في مدينة سانت بيترسبورج في روسيا، والتي شهدت أعمال الدورة الـ23.



وأوضح "البطوطي" في تصريحات صحفية، أنه لأول مرة يتم استخدام نظام التصويت الإلكتروني، والذي يتماشى مع نظام التصويت المتبع في الأمم المتحدة.



يشار إلى أن ثلاث دول تقدمت لاستضافة الجمعية العمومية، هي المغرب وكينيا والفلبين، وجاءت نتيجة التصويت لصالح المغرب.



الجدير بالذكر أن أعمال الدورة الـ23 التي شاركت فيها مصر، والتي انقضت في الأسبوع الماضي، وتضمنت عقد قمة رفيعة المستوى حول "الابتكار والتنمية المستدامة في السياحة"؛ للتباحث حول الابتكار والتعليم والذكاء الاصطناعي، كما تم تنظيم جلسات نقاش تحت شعار "التعليم والعمالة في السياحة"، وأخرى بعنوان "السياحة الطبية والصحية".