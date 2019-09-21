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توك شو

أحلام بنظارة غريبة في "The Voice" (صور)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:12 م
أحلام
أحلام
سناء إسماعيل
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اعتادت الفنانة الإماراتية أحلام، على الظهور بنظارات غريبة خلال حلقات برنامج The Voice، والذي تشارك به كعضو لجنة تحكيم.

واختارت أحلام، نظارة غريبة ظهرت بها في الحلقة الأولى من البرنامج وأثارت به فضول لجنة التحكيم الذين قاموا بدورهم بتقليدها ماعدا الفنانة المغربية سميرة سعيد.

وكانت أحلام، قد اعتادت على الظهور بنظارات وماكياج غريب خلال حلقات البرنامج، منذ العام الماضي، حيث ظهرت بنظارة مطعمة بألالماس، ومفرغة من الزجاج، وظهرت كذلك بوشم وحنة غجرية على وجهها.

وتخلت أحلام، في هذا الموسم عن هدايا المتسابقين، حيث أنها اختارت "دبوس" لأول حرف من اسمها مصنوع من الذهب وأهدته لكل المتسابقين لديها.

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