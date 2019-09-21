"الاشتراكي الألماني": التحريض على الدولة المصرية لمصلحة شخصية

أكد حسين خضر،عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني إن الصحف الغربية ترى أن ما نشر ببعض القنوات والمواقع الإلكترونية الممولة بالأمس عن التظاهرات بالميادين المصرية، ليس بهذا الصورة، وإنما هو حالة غضب بسيطة حسب ما تم نشره، مشيرًا إلى أنه من وجهة نظره استغلها بعض المتضررين من مرحلة البناء والتطوير التي تحدث في مصر.



وأضاف في تصريح صحفي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الموضوع يتمثل في رجل أعمال طماع يرفض ما تم من تحجيم لبعض رجال الأعمال التي كانت تعمل في الفترات السابقة كما تريد وتستولي على أراضي الدولة بوضع اليد وغيره، مشيرًا إلى أن جميع الدعوات التي تم تداولها للتحريض على العنف ضد الدولة، كانت لمصلحة شخصية، واستغلوا الأحداث وأي حالة غضب لتصوير أنه حالة غضب شعبية، داعيًا الشعب المصري وأي مواطن يحمل هاتف محمول أو كمبيوتر أن يبحث عن خريطة مشاريع مصر ليرى بنفسه ما تم من مشروعات قومية.



وتابع:"أن ما تم من انجازات في مصر خلال الفترة الأخيرة أغضب جماعة الإخوان الإرهابية، مشددًا على أن هناك مجموعات لا تريد لمصر التطوير والتقدم، ولا يريدوا لمصر أن تصبح ند، وإنما يريدوا لمصر أن تظل تابع وملخومة بمشاكلها الداخلية"، مشددًا على أن ما حدث بقنوات الإخوان والجزيرة القطرية بالأمس ليس جديد، فهم اعتادوا على الأكاذيب في "البروباجندا" التي ينشروها.



وأوضح أن هناك بعض الأمور البسيطة تحتاج لإصلاح أو وضوح، ولكن من ينادون بالتخريب لا يريدون الخير لمصر.



