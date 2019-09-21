الباز يطالب المصريين بتجديد الثقة في الجيش: "هو السند والحائط الأخير لنا"

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، كل المصريين بتجديد الثقة في الجيش المصري لأنه هو السند الوحيد الآن، والحائط الأخير الذي نسند ظهورنا إليه.

وتابع في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور" :" بلاش نضيع من نفسنا مصدر قوتنا، ونتحول إلى خراب ودمار، مش هنلاقي في مكان نهتف فيه ضد حد، فيلم التظاهرات ده شوفناه قبل كده".

واستكمل: "الإخوان يريدون أن يسطو على البلد مرة آخرى، مش هقول لكم ماتخذلوش رئيسكم، ومش هقول لكم ما تخذلوش جيشكم، هقول ما تخذلوش نفسكم".