ريو آفي يقفز للمركز الرابع بالدوري البرتغالي

قفز ريو آفي إلى المركز الرابع في الدوري البرتغالي لكرة القم بفوزه الثمين 2 صفر على مضيفه بيلينيسيتش اليوم السبت في المرحلة السادسة من المسابقة.

ورفع ريو آفي رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع بعدما حقق اليوم الفوز الأول له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة. وتجمد رصيد بيلينيسيتش عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر.

وأنهى ريو آفي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله برونو مورييرا في الدقيقة التاسعة من المباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل دييجو لوبيو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 57.