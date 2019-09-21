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عالم

رئيس وزراء السودان يحضر اجتماعات الأمم المتحدة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:33 م
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
محمد عمر
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توجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء اليوم السبت، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ٧٤ بنيويورك، يلقي خلالها خطاب السودان أمام الجمعية العامة بجانب لقاء مسؤولين أمريكين لبحث رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.

وأوضحت وكالة أنباء السودان "سونا" أن حمدوك سيعقد عددًا من الاجتماعات واللقاءات الجانبية مع عدد من قادة الدول يناقش خلالها قضايا السلام في السودان وحقوق الإنسان وإعفاء الديون وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتعاون الاقتصادي، والتزام السودان بسياسة خارجية متوازنة.

كما سيلتقي حمدوك بالجالية السودانية بنيويورك لتوضيح بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان.

ويرافق رئيس مجلس حمدوك خلال الزيارة عدد من المسؤولين على رأسهم وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.

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