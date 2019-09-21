جماهير الزمالك تنعى الطفل أدهم مسعد الكيكي

توجه عدد من جماهير نادى الزمالك، اليوم، بالعزاء للطفل أدهم مسعد الكيكي، الذي لقي مصرعه أمس الجمعة في حادث سير على طريق إسكندرية الصحراوي.



وشيع أهالي مدينة دمياط مساء أمس الجمعة، جنازة "أدهم الكيكي" عقب صلاة المغرب من محافظة دمياط، وحضر والده الجنازة رغم تعرضه لكدمات متفرقة في جسده، وسط حالة من الحزن بين أهالي الطفل.

