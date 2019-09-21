"بضوء أكثر شحوبا"بمنتدى المستقبل..الثلاثاء

يناقش منتدى المستقبل بحزب التجمع، ديوان "بضوء أكثر شحوبا " للشاعرة رشا أحمد والصادر عن دار الفراشة الكويتية، وذلك فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل.



يناقش الديوان الشاعر جمال القصاص، والناقد الدكتور يسري عبدالله، ويقدم الندوة الشاعر عاطف عبدالعزيز.



رشا أحمد هي شاعرة صدر لها ثلاث مجموعات شعرية هي "في ذات العشق"، ضمن إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 2013، و"ضجر الخسارات"، و"لم يكن إلا ماء قلبي"، الصادرة ضمن إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عن دار الغشام.