مصرع خفير نظامي خلال تنظيف سلاحه الميري بكفر شكر

لقي خفير نظامى مصرعه بطلق نارى أثناء تنظيف سلاحه الميري، خرجت منه طلقه طائشة استقرت فى صدره ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، بقرية المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر المركزى أنه عند قيام خفير نظامي اسمه رمضان (ج. ب. ن) 59 سنة جثة هامدة.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات أنه أثناء قيام خفير نظامى تنظيف سلاحه الميرى قبل إستلام النوبتجية خرجت منه طلقة نارية طائشة استقرت فى صدره مما أدى إلى وفاته في الحال بقرية المنشأة الكبرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.