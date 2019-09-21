تدشين لافتة تحمل أسم "هدى سلطان" أمام منزلها

أطلق الجهاز القومي للتنسيق، لافتة ضمن مشروع "عاش هنا"؛ تحمل أسم الفنانة الراحلة هدى سلطان أمام عنوان منزلها بالدقي.



هدى سلطان بدأت انطلاقتها الفنية في عام 1950 مع فيلم "ست الحسن"، وإلتقت لأول مرة بالفنان فريد شوقي في فيلم "حكم القوي" عام 1951، اكتشفها الموسيقار رياض السنباطي، وكانت المطربة الوحيدة التي شاركته بطولة فيلمه السينمائي الوحيد "حبيب قلبي" عام 1952.



من أفلامها "امرأة فى الطريق"، "السكرية"، "جعلونى مجرمًا"، "فتوات الحسينية"، "كهرمان"، "الاختيار"، "وداعا بونابرت"، "الإبن الضال"، "بدور"، "بورسعيد"، "سوق السلاح"، "3 نساء"، "ونحن بشر"، والعديد من الأعمال الفنية.