رسالة من أم شهيد إلى الشعب المصري (فيديو)

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، في برنامج "90 دقيقة" رسالة من أم شهيد توجهها إلى الشعب المصري.

وقالت الأم وهي تبكي بحرقة: "مصر لو راحت مننا مش هترجع تاني وأوعوا تضيعوا دم أولادنا الشهداء، كنا في 2012 قافلين أبوابنا بالحديد وخايفين نخرج، دلوقتي الكل بيخرج في أمن وأمان، قسمًا بالله لو ضاعت ما هنلاقي وطن".

وأضافت:" لو توفر لينا ملايين الدنيا، وأحسن أكل، وملقناش الأمن والأمان مش هيبقى له طعم، اوعوا الغلاء ينسيكم الأمن والأمان، مصر وطن لجميع أبناء الدول العربية الذين لم يجدوا من يحتضنهم مثل مصر".