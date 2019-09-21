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لمحبى السفر.. أفضل المدن لمأكولات الشارع

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت شركة ماي ليت ديلز النقاب عن مؤشر مدن مأكولات الشارع الذي يضم 30 مدينة لتحديد المكان الذي يمكنك أن تجد فيه أشهى وجبات الشوارع في العالم.

وتم تصنيف الوجهات عبر عدة عوامل، منها عدد بائعي الأطعمة في الشوارع، وسعر الأطباق، والنظافة، وعدد تجارب وأنشطة طعام الشارع المتوفرة.

وتصدرت هونغ كونغ القائم، حيث ضمت 224 بائعًا لها، وسجلت علامة كاملة 100% في النظافة، مع مجموعة واسعة من تجارب الطعام المعروضة.

وعلى الرغم من أن أطباقها ليست الأكثر ملاءمة للميزانية - حيث يبلغ متوسط أسعارها حوالي 5.24 جنيه إسترليني (7.3 دولار) لكل طبق - إلا أن المجموعة الواسعة من الأطباق الشهية كانت المفضلة لدى الزائرين والسكان المحليين على مدار عقود.

وفي الوقت نفسه، ذهب المركز الثاني في القائمة إلى بانكوك في تايلاند، والتي أثبتت أنها تقدم أرخص طعام في الشوارع من بين 30 مدينة بتكلفة متوسطها 1.61 جنيه إسترليني (2.2 دولار) لكل طبق، مما يجعلها مثالية للسياح بميزانية محدودة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب هو تشي منه في فيتنام، والتي فازت أيضًا بالنقاط، بفضل أطباقها الرخيصة بتكلفة متوسطة تبلغ 1.77 جنيه إسترليني (2.5 دولار) لكل طبق، ناهيك عن العدد الكبير من بائعي الطعام في الشوارع.

وفيما يلي ترتيب أفضل المدن لمأكولات الشوارع، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:

هونج كونج
بانكوك، تايلند
مدينة هو تشي منه، فيتنام
سنغافورة
مومباي، الهند
روما، إيطاليا
سيدني، أستراليا
مكسيكو سيتي، المكسيك
بورتلاند، الولايات المتحدة الأمريكية
سيول، كوريا الجنوبية
بكين، الصين
برلين، ألمانيا
باريس، فرنسا
اسطنبول، تركيا
باليرمو، صقلية
بينانغ، ماليزيا
طوكيو، اليابان
نيو اورليانز، الولايات المتحدة الأمريكية
كوالالمبور، ماليزيا
قرطاجنة، كولومبيا
بورت لويس، موريشيوس
هونولولو، هاواي
تايبيه، تايوان
مراكش، المغرب
ريو دي جانيرو، البرازيل
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
ديربان، جنوب أفريقيا
كينغستون، جامايكا
داكار، السنغال

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