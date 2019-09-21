من يحرك المقاول الأجير؟.. تعرّف على أنور زباوي ظل محمد علي في إسبانيا

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا عن شبكة علاقات المقاول الأجير المدعو "محمد علي" في إسبانيا.



وأوضح التقرير خلال برنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية ON E، شخصيات على علاقة بالمقاول الأجير، منهم "أنور زباوي" وهو جزائري الجنسية ومن أشد أصدقاء "رفايل سالنوفا" مستشار محمد علي.



وأشار التقرير إلى أن "زباوي" متخصص في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية وله العديد من الكتابات في المجلات والمواقع الإسبانية.



كما كشف التقرير أن له مقال في مجلة "البريوديكو" الإسبانية كتبه بتاريخ 2272013، بعنوان "مصر والجيش" يتحدث به عن رأيه في أحداث تلك الفترة بمصر، وكانت وجهة نظره أنه لا يجب أن يمتلك الجيش زمام الامور في مصر، من مبدأ الديمقراطية، ورفض ما وصفه "بالانقلاب على الرئيس المنتخب" محمد مرسي، كما له العديد من الكتابات عن الدول العربية.