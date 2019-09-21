سبارتا روتردام يستعيد انتصاراته ويعمق جراح فالفيك في الدوري الهولندي

استعاد سبارتا روتردام نغمة الانتصارات في الدوري الهولندي لكرة القدم بفوز ساحق 4 صفر على آر كي سي فالفيك، اليوم السبت، في المرحلة السابعة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز فيليم تيلبورج علة فينلو 1 صفر وجرونينجن على زفوله 2 صفر.



وتقدم سبارتا روتردام إلى المركز الخامس رافعا رصيده إلى 11 نقطة حيث حقق الفوز اليوم بعد تعادل واحد وهزيمتين في المباريات الثلاثة الماضية له بالمسابقة.



وضاعف سبارتا روتردام محنة ضيفه فالفيك الذي مني بالهزيمة الرابعة على التوالي وهي السادسة له في المباريات السبعة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن ليقبع في قاع جدول المسابقة برصيد نقطة واحدة.



وأنهى سبارتا الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما برايان سميتش وراجنار آتشي في الدقيقتين 15 و43.



وفي الشوط الثاني، عزز الفريق انتصاره بهدفين آخرين سجلهما التركي هاليل ديرفيسوجلو ومحمد رايحي في الدقيقتين 48 و60.



وتغلب فيليم تيلبورج على فينلو بهدف نظيف سجله إيفانجيلوس بافليديس في الدقيقة 22 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم للمركز الرابع حيث جاء الفوز اليوم بعد هزيمتين متتاليتين للفريق فيما تجمد رصيد فينلو عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر.



وفاز جرونينجن على زفوله بهدفين نظيفين سجلهما رامون لونكفيست وإجدين هروستيك في الدقيقتين 19 و59 ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف فقط أمام زفوله.