الفولي يشارك الطلاب في تحية العلم بأول يوم دراسي (صور)

تفقد الدكتور محمود الفولى وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة عدد من المدارس فى أول يوم من العام الدراسي الجديد للاطمئنان على سير العملية التعليمية والبحث عن أى معوقات.



بدأت جولة الفولي بزيارة مدرسة المصرية الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وحرص على حضور طابور الصباح مع الطلاب وإلقاء كلمة على الطلاب فى حب الوطن لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.



كما شارك الفولى فى ترديد النشيد الوطنى مع الطلاب بصوت مرتفع ثم الاستماع للإذاعة المدرسية وزيارة الفصول والتحاور مع الطلاب حول بنك المعرفة وكيف استفادوا من ومدى فائدة لهم والعمل على ترك الحفظ والتلقين والاهتمام بالفهم والتحليل وعقد المقارنات وربط ما نتعلمه بالبيئة والمجتمع،لان المدرسة تخدم المجتمع في كل مناحي الحياة.



وحث وكيل تعليم الجيزة المدرسين على دمج التكنولوجيا الحديثة في إستراتيجيات التعلم الحديثة، وتعريف الطالبات بمصادر أخرى للتعلم مثل: بنك المعرفة، والمواقع المعترف بها ذات الصلة.



ووجه الفولى نصيحة للطالبات قائلا: يجب أن نجعل الفهم منهج حياة لنا جميعا، خاصة ونحن في عام التعليم، الذى أطلقه فخامة الرئيس على عام ٢٠١٩ بأنه عام التعليم.