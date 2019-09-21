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الصحة

كيفية استخدام القهوة فى التخلص من الوزن الزائد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:08 م
جريدة الدستور
وكالات
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للقهوة فوائد صحية عديدة منها ما تم الكشف عنه حديثًا من أنها تزيد حرق السعرات الحرارية، لكن هل يمكن استخدامها كوسيلة للتخسيس، هناك فوائد لها تجعلها مشروبًا صحيًا إذا تم تناوله باعتدال، إليك كيف تستفيد من القهوة:

بحسب الدراسة التي أجريت حديثًا في جامعة نوتنجهام تبين أن القهوة تنشّط تكوين خلايا الدهون البنية، وهي الأسهل في الحرق مقارنة بالدهون البيضاء التي تتراكم حول الجسم وتشكل صعوبة في التخسيس.

وقد كانت النظرة الطبية للقهوة في السابق متوجسة، نتيجة احتوائها على الكافيين، إلى أن تم التعرف على الجرعة الصحية منه، وهي ما يعادل 3 إلى 4 أكواب من القهوة في اليوم كحد أقصى، بينما تحث توصيات أخرى على تناول كوبين يوميًا في المتوسط.

ويساعد شرب القهوة على تقليل مشاكل الكلى، وخفض الالتهابات. لكن ينبغي أيضًا الحذر من تأثير الإضافات على الوزن، مثل السكر والحليب أو القشدة.

لذلك، يمكنك الاعتماد على القهوة في تحسين قدرة الجسم على حرق الدهون، ويتطلّب التخسيس في هذه الحالة تقييد عدد السعرات الحرارية التي تتناولها، وزيادة النشاط البدني ليقوم الجسم بحرق مخزون الدهون المتراكم لديه.

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