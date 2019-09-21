الأمن يكثف جهود كشف لغز مقتل شخص في دمياط

عثر أهالي قرية "أبو عدوي" في محافظة دمياط، اليوم السبت، على جثمان شخص ملقى في إحدى شوارع القرية، وعلى الفور قام الأهالي بالتجمهر، وإخطار مركز شرطة المدينة، حيث استدعى الأهالي طبيب الوحدة الصحية؛ لتوقيع الكشف الطبي، وأفاد بوجود شبهه جنائية في الوفاة.



وتلقى اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شخص، ملقاه في إحدى شوارع قرية أبو عدوي، وبالفحص تبين أنه يدعى "ع. ف"، ويقيم بذات القرية، وأسفرت تحريات المباحث عن أن وراء الواقعة سيدة تدعى "أ. هـ"، وتقيم في ذات القرية.



وتحرر محضر بالواقعة، وتلقت النيابة العامة إخطار لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة.