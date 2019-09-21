1998 رياضيًا يؤكدون مشاركتهم الرسمية في بطولة العالم لألعاب القوى

كشفت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم لألعاب القوى والتي تنطلق منافساتها يوم 27 سبتمبر الجاري

وتستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل بالدوحة أن 1998 رياضيًا ورياضية يمثلون 209 دول سيشاركون بالبطولة بعد غلق باب المشاركة اليوم السبت.

ويشارك 1015 رياضيًا في البطولة فيما تشارك 983 سيدة في البطولة التي ستنتظم على مدار 10 ايام باستاد خليفة الدولي وكورنيش الدوحة.

ويشهد سباق 100 متر لأول مرة في تاريخ المسابقة مشاركة 150 عداء وهو ما يؤكد أن التنافس سيكون على أشده في ظل وجود عدد كبير من الاسماء اللامعة على غرار الجمايكي يوهان بلايك والبريطاني طومسون والأمريكي جاستين جاتلين صاحب أفضل رقم لهذا العام.