قدمه للسفارة القطرية بمدريد.. من هو "رافاييل سالنوفا" مستشار الأجير محمد علي؟

كشف الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامجه "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E"، تقريرًا عن شبكة علاقات المقاول الأجير المدعو "محمد علي" في إسبانيا.



وأوضح التقرير علاقة محمد علي بـ "رافاييل سالنوفا": "يصفه محمد علي بمستشاره وهو مهندس معماري وشخصية مشهورة في مجتمع المال والأعمال والسياسة بأسبانيا، وهو يدير أعمال محمد علي ويستشيره محمد علي في كل خطواته، بجانب أنه من تبنى مشروع الهرم الزجاجي بجوار المداخن الثلاث وعرضه على شركة أسوشيتد أركتيكس".



كما أن لديه علاقات قوية برجال الأعمال العرب، ونفذ عددًا من المشروعات في دولة قطر.



و يظهر "سالنوفا" مع محمد علي في الكثير من الصور كما يظهر في المناسبات الهامة، فقد شاركه رحلته لمدريد لحضور مهرجان الأزياء العربية الإسبانية، ورافقه أثناء تسلم جوائزه، كما يرافقه بشكل شبه دائم، كما أنه هو من قام بتقديم محمد علي لمسئولي السفارة القطرية في مدريد.