أول صور للأسلحة المضبوطة داخل "وكر حسم" في المطرية

أعلنت وزارة الداخلية الكشف عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بمنطقة المطرية.



وأكدت الوزارة مقتل الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود أبو الحسن في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وفق ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز".



وأشارت الوزارة إلى أنه تم العثور على أسلحة وذخائر وسلاح أربجيه وعدد من القذائف بالوكر الإرهابي، فضلًا عن العثور على كميات كبيرة من المواد المتفجرة.