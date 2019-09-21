رئيس اتحاد المصريين بالنمسا: دعوات الإخوان باءت بالفشل

أكد المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، أن أبناء الجالية المصرية بالنمسا يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدعمون بكل قوة المؤسسة العسكرية البطلة التي هي العمود الفقري لمؤسسات الدولة المصرية جميعها.



وأضاف بازينة لـ"الدستور" أن المصريين الشرفاء بالنمسا، يقفون في وجه الجماعة الإرهابية العميلة وذيولها والذين نحن على يقين من أنهم يتلقون الأوامر من خارج النمسا كما يتلقون الدعم من قطر وتركيا اللتين يعملون لحسابهما.



وذكر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن كل جهود جماعة الإخوان الإرهابية في النمسا والتي يديرها "حانوتي" تبوء بفشل ذريع، ولكنه يصورها عكس ذلك لاستمرار الحصول على المكاسب من الدول التي تقوم باستخدامه.



وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن الاتحاد بكل أعضائه المنتشرين في مقاطعات النمسا المختلفة وعلى رأسهم مجلس إدارة الاتحاد يجددون البيعة للرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكدون دعمهم للمؤسسة العسكرية المصرية.