نيوكاسل يتعادل مع برايتون سلبيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة نيوكاسل مع ضيفه برايتون التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ومنح التعادل كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد نيوكاسل إلى خمس نقاط في المركز السابع عشر، كما ارتفع رصيد برايتون إلى ست نقاط في المركز الخامس عشر.