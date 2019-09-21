البلوك عنصر جديد في الموسم الخامس من برنامج ذا فويس the voice 2019

انطلق اليوم السبت الموسم الخامس من برنامج المواهب The voice بمرحلة الصوت وبس على فضائية "إم بى سي مصر".



وأعلنت أعضاء لجنة التحكيم أن الموسم الخامس من البرنامج يتضمن عدة تعديلات منها: زر "البلوك" أو " blocked" حيث يتيح لأحد المدربين الأربعة منع مدرب آخر من ضم موهبة محدّدة من المشتركين المتبارزين إلى فريقه.

وتضم لجنة التحكيم كلا من: أحلام ومحمد حماقى وراغب علامة وسميرة سعيد

