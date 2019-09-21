السودان و"الهجرة الدولية" يناقشان خدمة العائدين من الخارج

عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، ومنظمة الهجرة الدولية، اجتماعا اليوم السبت، ناقش السبل الكفيلة بتطوير علاقة العمل بين الجانبين لتقديم خدماتهما للعائدين إلى السودان (من مناطق نزاعات)، بسهولة ويسر.



وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الاجتماع أكد ضرورة تقييم الأداء، خلال مشروعات الشراكة المقدمة للعائدين في إطار المبادرة المشتركة وعمل دراسات مستقبلية على المدى الطويل والتوسع في الشراكات من أجل تقديم أفضل الخدمات للعائدين، إلى جانب متابعة البرامج المشتركة.



وشدد الاجتماع على أن هناك عددا من التحديات التي واجهت النشاط المشترك بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، ومنظمة الهجرة الدولية، تمثلت في الظروف التي تمر بها السودان في الفترة الحالية، فضلا عن الظروف المختلفة المتعلقة بالعائدين، وخاصة الجانب الصحي لبعضهم، وغيرها من التحديات الأخرى.



وثمنت منظمة الهجرة الدولية الدور الكبير، الذي يقوم به جهاز المغتربين من استقبال للعائدين إلى السودان، وتصنيفهم وإعداد المعلومات المتعلقة بهم.

