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سياسي

"المصريين الأحرار" بمطروح يعقد مؤتمرا للمرأة المعيلة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:02 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
عائشة حسن
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عقد حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، مؤتمرا بعنوان "المرأة المعيلة وحياة أفضل والوقوف على مشاكلها واحتياجتها"، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

وشارك في الحضور عدد كبير من السيدات بمطروح ومشاركة وممثلو عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى بمطروح والمهتمين بالعمل العام وأعضاء الحزب ولجانه وتحديدا لجنة التنمية المجتمعية التي أقامت المؤتمر وأشرفت عليه.

وخلال المؤتمر، تم الاستماع إلى مطالب وشكاوى الحضور، وتمت مناقشتها والوعد بطرحها على المسئولين لإيجاد حلول لها.

كما استعرض سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين الحزب بمطروح الخدمات والأنشطة التي يقدمها الحزب خدمة للأهالي وأبناء المحافظة.

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