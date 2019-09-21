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فن

لجنة تحكيم برنامج The voice الموسم الخامس

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:59 م
جريدة الدستور
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تنطلق أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج "The Voice"، اليوم السبت، على قناة "إم بي سي"، بحسب ما أعلنته شبكة MBC، مكونة اللجنة في هذا الموسم من سميرة سعيد، وأحلام، وراغب علامة، ومحمد حماقي.

وأجرت شبكة "إم بي سي" السعودية، بعض التغييرات على أعضاء لجنة الموسم الخامس والجديد من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس"، حيث حل الفنان راغب علامة والفنانة سميرة سعيدة، بدلا من إليسا وعاصي الحلاني.

و"ذا فويس" أحلى صوت، هو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice" الذي تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول عام 2010.

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