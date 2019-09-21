أحمد موسى: الإعلام الدولي سقط في فخ إعلام الجماعة الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تتعرض لحملة ممنهجة تهدف إلى إسقاطها.



وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحملة كانت ممنهجة ضد الجيش المصري، مؤكدًا أن الجماعة الإرهابية تعمل أن إسقاط القوات المسلحة معناه اسقاط مصر.



وأوضح أن وكالة الأناضول التركية تنشر لقطات لاحتفال المصريين بالتأهيل لبطولة كأس العالم وتدعي كذبًا أنها مظاهرات في ميدان التحرير، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يتعرض لأكبر حملة لتزييف الوعي من قِبل إعلام الجماعة الإرهابية بتركيا وقطر.



وتابع "موسى"، أن الإعلام الدولي سقط في فخ إعلام الجماعة الارهابية وتناقل أخبار كاذبة ومغلوطة ضد مصر.