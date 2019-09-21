مصرع 7 حوثيين في عملية للجيش اليمني بصعدة

أعلن الجيش اليمني مصرع سبعة من ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في هجوم شنته وحدات من الجيش الوطني اليمني استهدف مواقعها في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.



وقال قائد لواء حرب 1 في الجيش اليمني العميد محمد الغنيمي- في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية مساء اليوم السبت- "نفذت وحدات قتالية من الجيش اليمني عملية مباغتة وخاطفة على تعزيزات للميليشيا الانقلابية كانت في طريقها إلى جبال، الغربة والجربة، المحاصرة من قوات اللواء".



وأوضح العميد الغنيمي أن العملية أسفرت عن مقتل 7 عناصر من الميليشيا وإصابة عدد كبير منهم واستعادة أسلحة تركها الفارون، مؤكدًا أن قوات الجيش بجميع تشكيلاته العسكرية جاهزة للهجوم والتصدي لكافة العمليات الحربية التي يحاول عناصر الميليشيا الانقلابية القيام بها.