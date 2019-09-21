عبد القادر بن قرينة..رجل السياسة الذي يبحث عن رئاسة الجزائر

أعلن عبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني الجزائري، اليوم السبت، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 12 ديسمبر المقبل، وسط استمرار تقدم المرشحين بأوراق ترشحهم للسلطة الوطنية للانتخابات.



ولد عبد القادر بن قرينة عام 1962 بولاية ورقلة جنوبي الجزائر ويبلغ من العمر 57 عاما، وقد دخل السياسة مبكرا منذ صغره عبر الجماعات الإسلامية، حيث التحق بصفوف حركة المجتمع الإسلامي "حمس" ثم انشق عنها بسبب طبيعة أهدافها متجها إلى تأسيس حركة البناء الوطني.



تلقى بن قرينة منذ صغره العلوم الشرعية الإسلامية، لكنه التحق بالجامعة وصل على شهادة دراسات عليا في الإلكترونيات ثم دراسات معمقة في العلوم السياسية تخصص ديبلوماسية.



انخرط بن قرينة في العمل السياسي قبل التحاقه بالجامعه فقد التحق وسنه 14 عاما في العمل السياسي ضمن صفوف الجماعات الإسلامية بالأخص منذ مرحلة الثانوية، لكنه بدأ العمل بشكل سري مع الشيخ محفوظ نحناح وكان منسقا الجنوب الكبير وجزءا من الجنوب الشرقي الجزائري بفترة الثمانينيّات ضمن صفوف هذه الجماعات حتى أسس عام 1989 حركة "حمس" مع الشيخ محفوظ نحناح.



عمل استاذا في السلك الأكاديمي في الفترة من سنة 1986 حتى 1989، وأصبح أحد أعضاء المكتب الوطني لفدرالية عمال التربية والتكوين، ثم انضم إلى الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وكان الناطق الرسمي لاتحاد نقابات احسان بداية مع فتح المجال التعددي منذ عام 1989.



نجح ابن قرينة في الانضمام إلى البرلمان في الفترة من 1994- 1997 تقلد فيها منصب نائب رئيس المجلس، وأعيد انتخابه في أول انتخابات تشريعية سنة 1997 عن ولاية ورقلة، ليعين في العام ذاته وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية في عهد الرئيس السابق اليامين زروال لكنه لم يبق في هذا المنصب طويلا.



وأعيد مجدد انتخابه في سنة 2002 نائبا في البرلمان عن ولاية الجزائر العاصمة.



ويعمل ابن قرينة الآن كاتبا في الشؤون الاستراتيجية والسياسية ومشارك مع عدد من مراكز الدراسات والأبحاث.



