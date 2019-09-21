السبت 21 سبتمبر 2019 الموافق 22 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبد القادر بن قرينة..رجل السياسة الذي يبحث عن رئاسة الجزائر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:52 م
عبد القادر بن قرينة
عبد القادر بن قرينة
محمد عمر
طباعة
أعلن عبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني الجزائري، اليوم السبت، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 12 ديسمبر المقبل، وسط استمرار تقدم المرشحين بأوراق ترشحهم للسلطة الوطنية للانتخابات.

ولد عبد القادر بن قرينة عام 1962 بولاية ورقلة جنوبي الجزائر ويبلغ من العمر 57 عاما، وقد دخل السياسة مبكرا منذ صغره عبر الجماعات الإسلامية، حيث التحق بصفوف حركة المجتمع الإسلامي "حمس" ثم انشق عنها بسبب طبيعة أهدافها متجها إلى تأسيس حركة البناء الوطني.

تلقى بن قرينة منذ صغره العلوم الشرعية الإسلامية، لكنه التحق بالجامعة وصل على شهادة دراسات عليا في الإلكترونيات ثم دراسات معمقة في العلوم السياسية تخصص ديبلوماسية.

انخرط بن قرينة في العمل السياسي قبل التحاقه بالجامعه فقد التحق وسنه 14 عاما في العمل السياسي ضمن صفوف الجماعات الإسلامية بالأخص منذ مرحلة الثانوية، لكنه بدأ العمل بشكل سري مع الشيخ محفوظ نحناح وكان منسقا الجنوب الكبير وجزءا من الجنوب الشرقي الجزائري بفترة الثمانينيّات ضمن صفوف هذه الجماعات حتى أسس عام 1989 حركة "حمس" مع الشيخ محفوظ نحناح.

عمل استاذا في السلك الأكاديمي في الفترة من سنة 1986 حتى 1989، وأصبح أحد أعضاء المكتب الوطني لفدرالية عمال التربية والتكوين، ثم انضم إلى الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وكان الناطق الرسمي لاتحاد نقابات احسان بداية مع فتح المجال التعددي منذ عام 1989.

نجح ابن قرينة في الانضمام إلى البرلمان في الفترة من 1994- 1997 تقلد فيها منصب نائب رئيس المجلس، وأعيد انتخابه في أول انتخابات تشريعية سنة 1997 عن ولاية ورقلة، ليعين في العام ذاته وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية في عهد الرئيس السابق اليامين زروال لكنه لم يبق في هذا المنصب طويلا.

وأعيد مجدد انتخابه في سنة 2002 نائبا في البرلمان عن ولاية الجزائر العاصمة.

ويعمل ابن قرينة الآن كاتبا في الشؤون الاستراتيجية والسياسية ومشارك مع عدد من مراكز الدراسات والأبحاث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"حركة مجتمع السلم" الجزائرية ترشح رئيسها لخوض انتخابات الرئاسة

أحزاب التحالف الرئاسى ترشح بوتفليقة لولاية خامسة للجزائر

انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة التونسية.. تعرف على أبرز المرشحين

تعرف على النائب المعارض الذي أصبح رئيسا للبرلمان الجزائري

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

حبس 10 متهمين بالتحريض ضد الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

"حرب بمليارات".. إعلاميو الخليج يكشفون مخططات الإخوان لاستهداف مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

5 أحزاب تسقط فى الاختبار: روّجت فيديوهات «الإرهابية » المفبركة

منذ يوم

هزة أرضية تضرب القاهرة

ads

الصور

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

الأكثر قراءة

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

الباز: لا ننكر تظاهرات الأمس.. وما حدث يحتاج لمصارحة

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

أيام زمان

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

الصحة

5 نصائح للحماية من التجاعيد وعلاجها

فوائد مأكولات تحتوى على فيتامين E

تدخين الحوامل يضر بخصوبة بناتهن

احذر استخدام الهاتف في المرحاض

الرئيس نيوز

«تويتر» يحذف حساب الهارب محمد علي لتحريضه على العنف

اقتحام وكر لحسم الإخوانية في المطرية.. ومقتل الإرهابي عمرو أبو الحسن

عمال مصر يجددون العهد للسيسي ويعظمون دور القوات المسلحة والشرطة

أول تعليق لـ فاروق الباز بعد إطلاق اسمه على "كويكب"

منوعات

مهرجان "دائرة الضوء" الدولي يفتتح أبوابه في موسكو

10 معلومات عن عملة "فيسبوك"

ملكة جمال الهند ذات الـ67 عامًا

خواكين فينيكس يكشف النظام الغذائي ليمثل دور البطولة في "الجوكر"

كشكول

6 معلومات عن المعاهد الفنية الجديدة بجامعة الأزهر

للأمهات.. كيف تتخلصين من عادة مص الأصابع عند طفلك؟

"إعلام القاهرة" تصدر دليلا لمستخلصات الرسائل العلمية

بالفيديو.. أب يعذب رضيعة ليجبرها على المشى

إسلام سياسي

"شاهد منهم".. سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير

محمد الباز يكتب: ثورة الأرشيف.. خطة إنقاذ مصر من التخريب والفوضى

فضيحة جديدة للإخوان.. قنوات الجماعة تستغل ذوي الاحتياجات الخاصة في دعواتها

الولايات المتحدة تخصص مساعدات جديدة لضحايا تنظيم داعش فى العراق


زيت وسكر

“صحة الشرقية” تشدد على تفعيل العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات

تطوير مستشفى الرمد بالزقازيق بتكلفة 30 مليون جنيه

تعرف على أهمية الإستشارات الزوجية لدى الطبيب النفسي

لمزارعي الزيتون.. كيف تحافظ على المحصول؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرئيس فى الأمم المتحدة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
المزيد

الثقافة

مكتبات دار الكتب تحصد المركز الأول في دوري المعلومات

انطلاق مؤتمر قصيدة النثر بأتيليه القاهرة (صور)

افتتاح مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

للموت وجوه كثيرة

صفحتنا ع الفيس بوك