فوائد مأكولات تحتوى على فيتامين E

يعد فيتامين E أحد أهم الفيتامينات للعناية بالبشرة، لاحتوائه على العديد من المواد المُضادة للأكسدة ودعمه للجهاز المناعي للجسم.



إن فيتامين E أحد الفيتامينات الهامة للبشرة والشعر:



- يعزز صحة الجلد ويساعد في الحفاظ على حيوية البشرة وترطيبها، خاصة أنه يعمل على منع جفاف البشرة وتشقق وجفاف الشفتين.



- يحمي البشرة من الأشعة الضارة الفوق البنفسجية



- يعمل فيتامين E على تنظيم الدورة الدموية في الجسم، ما يساعد على تعزيز نمو الشعر بشكل أفضل.



- يعمل على القضاء على الجفاف، ما يجعل نمو الشعر بشكل صحي.



ويمكن الحصول على فيتامين E من خلال العديد من الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على نسب مناسبة من هذا الفيتامين للجسم، مثل البروكلي والخضراوات الورقية والسبانخ والمُكسرات، بالإضافة إلى بعض الزيوت مثل زيت بذر الكتان وبذور عباد الشمس وزيت الزيتون.

