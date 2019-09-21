إبراهيم..أسرته بحثت عنه 3 أيام ولم تجد جثته

إيمان منا بدور الإعلام الإيجابي، قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.



تغيب الطفل "ابراهيم عبد النبي السيد محمد خميس " يوم 29 مارس 2015 من قريه صرد مركز القطور محافظة الغربية.



وعن اختفائه تقول الرسالة"مرات عمه كانت ذاهبه إلى إحدى أقاربها، وهو ماشي وراها هو وبنت عمه الأكبر منه..وعند وصولها اكتشفت أن إبراهيم اختفى"



ذهبوا للبحث عنه في كل مكان، حتى "الترعة" الموجودة بجوار المنزل، وظلوا يبحثوا فيها 3 أيام ولكنم لم يجدوا أي جثث، وأبلغوا القرى المجاورة إذا ظهرت جثته ولكنهم لديهم أمل في أن يكون اختفي ومازال على قيد الحياة.



رجاء من لديه معلومات عنه يتواصل مع أسرته على رقم

01112151843





كل من لديه حالة او شكوي او مفقود يستطيع ارسالها من خلال واتس 01004333637