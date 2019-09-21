أتليتكو يتعادل سلبيا مع "فيجو" ويفشل في صدارة الدوري الإسباني

فشل أتليتكو مدريد في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم، وأهدر فرصة ذهبية؛ لاستعادة الصدارة بسقوطه في فخ التعادل السلبي، مع ضيفه سلتا فيجو، اليوم السبت في المرحلة الخامسة من المسابقة.



وفاز فياريال على بلد الوليد 2 صفر في مباراة أخرى بنفس المرحلة، التي شهدت اليوم أيضا تعادل ليفانتي مع إيبار سلبيا.



وتلقى أتلتيكو لطمة جديدة، حين فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية في الدوري، والثالثة على التوالي في مختلف البطولات.



وكان أتلتيكو خسر أمام ريال سوسييداد صفر 2 في المرحلة الماضية من الدوري الإسباني، ثم سقط في فخ التعادل 2 2 مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء الماضي، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يسقط اليوم في فخ التعادل السلبي أمام سلتا فيجو.



ورغم التعادل، رفع أتلتيكو رصيده إلى عشر نقاط ليزاحم أشبيلية في الصدارة مؤقتا، فيما رفع سلتا فيجو رصيده إلى خمس نقاط، وتقدم للمركز الرابع عشر.



وفي وقت سابق اليوم، تقدم فياريال بهدف سجله سانتي كازورلا في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، وأضاف خافيير أونتيفيروس الهدف الثاني في الدقيقة 89، ورفع فياريال رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث مؤقتًا، وتوقف رصيد بلد الوليد عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر.



وفي مباراة أخرى اليوم، تعادل ليفانتي مع إيبار سلبيا؛ ليرفع رصيده إلى سبع نقاط، مقابل نقطتين فقط لإيبار.