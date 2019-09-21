قرقاش: حملة الإخوان المنظمة ضد مصر فشلت فشلًا ذريعًا (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تصريحات الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، التي يستنكر فيها حملات الإعلام المعادية ضد مصر.



وقال "قرقاش" إن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلًا ذريعًا، ومنصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعمًا شعبيًا حقيقيًا للدولة المصرية ومؤسساتها.



وأردف: "مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميًا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيًا".