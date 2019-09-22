مباحثات لإطلاق أجندة سنوية بالأحداث الفنية المقامة فى مصر

كشفت ياسر مصطفى، عضو غرفة شركات السياحة والمنظم لحفلات أوبرا عايدة بالأقصر، أنه يتم حاليًا التشاور حول إعلان أجندة سنوية تتضمن عدد من العروض الفنية التى ستقام داخل المناطق الأثرية لعرضها على منظمى الرحلات بالخارج والترويج إليها، وذلك بعد وجود رغبة قوية للعديد من الفرق العالمية لعزف بالمناطق الأثرية.



وأضاف "ياسر"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن هناك العديد من الفرق العالمية تتمنى العزف داخل المناطق الأثرية وكذلك فهناك ملايين من السائحين الذين يرحبوا بمشاهدة هذه العروض وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لدينا كافة الإمكانيات التى تتيح لنا القيام بذلك.



الجدير بالذكر أن هناك تحضيرات تقام حاليا على قدم وساق لخروج عروض أوبرا عايدة التي تقام يومي 26 و28 أكتوبر المقبل بمعبد حتشبسوت في الأقصر بالصورة التى تليق باسم مصر وبالحضارة المصرية القديمة وهناك تواصل من كافة الأجهزة المعنية للنهوض بالحدث.