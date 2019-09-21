المدير الفني لطنطا يختار 20 لاعبا استعدادا لمباراة وادي دجلة

اختار المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي طنطا، أيمن المزين اليوم قائمة تضم 20 لاعبا استعدادا للقاء وادى دجلة، والمقرر لها غدا في استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الاولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.



وأوضح المزين أن الفريق دخل معسكرا مغلقا اليوم بالقاهرة استعدادا للمباراة، وقال إنه يسعى للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية خاصة وأنها أول اختبار للفريق في الدوري الممتاز.



وأكد أن صفوف الفريق مكتملة والعناصر الجديدة التي تم تدعيم الفريق بها تعد إضافة قوية، مشيرا إلى أن الفريق يلقي المساندة القوية من مجلس الإدارة والجماهير.